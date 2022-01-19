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Самолёты и беспилотники России оказали поддержку сирийским союзникам во время их антитеррористической операции на юге страны, в провинции Идлиб. Авиация помогла сорвать перегруппировку боевиков после того, как удар по ним нанесла сирийская армия. 

Действия сирийских военных стали ответом на атаку боевиков в начале января. На юге страны террористы нанесли несколько ударов по позициям правительственных войск, пытаясь захватить несколько важных транспортных развязок. Со своей стороны командование вооружённых сил Сирийской республики задействовало практически все воинские подразделения в южной провинции Идлиб и нанесло серьёзный удар по боевикам в районе города Аль-Бара. 

Те отступили, но не смогли перегруппироваться для нового удара – в дело вмешалась российская авиация и беспилотники, которые нанесли точечные удары по позициям боевиков.   

В результате спецоперации планы террористов в Идлибе были сорваны, а сами они понесли серьёзные потери в живой силе и технике. Кроме этого, в ходе операции армии Сирии при поддержки российской авиации удалось уничтожить несколько складов оружия боевиков. 

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