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Все больше российских граждан считают, что в ближайшем будущем произойдет государственный переворот.
22% опрошенных граждан считают, что госпереворот произойдет в 2022 году, в 2020 году так считали чуть больше 10%.

Вдобавок, на 14% увеличилась доля россиян, считающих, что в этом году в стране наступит экономический кризис. Также на 13 % увеличилось число респондентов, ожидающих технические катастрофы и на 47% — массовые эпидемии.

Помимо этого, сильно возросло число граждан, которые опасаются конфликтов на национальной почве, а также масштабных военных конфликтов с НАТО или соседними странами.

Опрос проводился с 16 по 22 декабря «Левада-Центром», являющимся иноагентом. В опросе приняли участие 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России.

Напомним, что АНО «Левада-Центр» внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранных агентов и финансируются из-за рубежа.

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