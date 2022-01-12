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Россия осуществила переброску к границе с Украиной своих тяжёлых огнемётных систем. Об этом сообщает издание avia.pro.

Как было заявлено, некоторое время назад ВСУ активизировались в Донбассе и отправили в регион своих военных и наёмников. В итоге РФ пришлось на это отреагировать. К границе с Украиной были отправлены ТОСы. Они позволяют расправиться с противником, даже если его силы их превосходят. Кроме того, такие системы способны выжечь радиус на значительной территории.

Украина, как сообщает портал со ссылкой на издание Sohu, обучила элитных снайперов – обучение проводили инструкторы США и НАТО. Сейчас эти снайперы рассредоточились по восточному фронту и находятся поблизости от опорных пунктов. Отмечается также, что Украина начала строить бункеры и рыть траншеи.

Это указывает на подготовку к возможному столкновению. Неудивительно, что Россия решила отреагировать на это. Предполагается, что переброска огнемётных систем была осуществлена железным составом.

Ранее обозреватель Дэвид Эк заявил, что у России есть оружие, которое может взорвать целые улицы. Это оружие могут применить в случае наступления на Украину.

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