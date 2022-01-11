Обозреватель Дэвид Экс в статье для издания Forbes рассказал о наиболее опасном российском оружии.

Речь идёт об удлинённых зарядах разминирования. Они содержат взрывчатые вещества. Такие снаряды при помощи ракеты забрасываются на минное поле. В свою очередь, ракета имеет пороховой реактивный двигатель. Эта позволяет подорвать все мины на довольно большой территории. Такие снаряды использовались несколько десятилетий назад в Чечне.

При этом, как отметил автор статьи, ВСУ уже давно минируют территории, которые располагаются вдоль линии соприкосновения на востоке. Российское вооружение способно без особого труда справиться с этой проблемой.

Экс указал, что в России в случае необходимости будут применять эти заряды для подрыва улиц, не думая о последствиях. Это несёт серьёзную угрозу безопасности мирных жителей.

Недавно мы сообщали, что Украина может получить от США зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Однако передадут их только в том случае, если страну захватит Россия.