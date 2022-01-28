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Сотрудничеству в энергетической сфере не стоит придавать политическую окраску. Если Европа это сделает, то, по сути, “выстрелит себе в ногу”. Об этом заявил представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов. 

Так он ответил на возможное прекращение подачи российского газа в Европу в случае серьёзного конфликта России со странами НАТО из-за Украины. Кроме этого, Чижов таким образом прокомментировал возможные санкции против газопровода “Северный поток – 2”, который проходит через Германию. Он ещё не запущен, но США уже призывают ввести против него санкции.  

По мнению представителя России в ЕС, сотрудничество в энергосфере носит исключительно коммерческий характер, выгодно как российской стороне, так и европейцам. Поэтому включать тот же “Северный поток – 2” в санкционный список, по мнению Чижова, было бы для Евросоюза неразумным. 

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