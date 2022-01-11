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Во Франции сообщили о трёх сценариях, по которым возможно развитие ситуации вокруг Украины. Об этом рассказала радиостанция Europe 1 со ссылкой на французскую разведку.

Согласно первому сценарию, будет осуществлено «полномасштабное» вторжение на Украину. Как было заявлено, Россия способна организовать это даже меньше, чем за семь дней. Так, вдоль границы с Украиной было развёрнуто, по разным данным, от 100 до 150 тысяч российских военных.

По второму сценарию будет произведена аннексия Донбасса. Этот вариант, как отмечается, многие полагают более вероятным. Как было заявлено, в случае какого-либо инцидента Россия может вмешаться. Причём этот инцидент спровоцирует сама Россия.

По третьему сценарию будет осуществлён захват важных городов, находящихся на юге Украины. Это будет совершено для того, чтобы установить с Крымом связь по суше.

Ранее о сценариях развития ситуации с Украиной рассказало издание Financial Times. Помимо вторжения, как было заявлено, Россия может нанести ракетный удар.

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