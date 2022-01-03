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Для удара по Украине Россия может использовать баллистические ракеты, с которыми Киеву будет «сложно справиться», заявила эксперт организации RAND Дара Массикот. В издании Financial Times она назвала наиболее «вероятные» сценарии «нападения» РФ на соседнюю страну.

Ракетный удар – это лишь один из вариантов развития событий. Помимо этого, Москва может задействовать огнеметные установки и тяжелое артиллерийское вооружение, чтобы подавить сопротивление потенциального противника.

Допускает Массикот и полномасштабное вторжение российских войск на Украину. Однако она считает такой сценарий самым невероятным. Имеющихся войск на границе сейчас мало для подобного развития событий. Кроме того, при вторжении Россия понесет огромные потери, которые ей совершенно не нужны.

Напомним, что сценарии «нападения на «Украину» опубликовали многие западные издания. При этом ни одно из них даже не допускает, что «вторжение» существует лишь в воспаленной фантазии журналистов и даже не рассматривается Россией.

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