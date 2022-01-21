Россия ясно дала Западу понять, что не преследует какие-либо собственные геополитические интересы в постсоветских государствах. Она в течение нескольких дней завершила операцию ОДКБ в Казахстане и вывела войска, чем сильно разочаровала утверждавшего обратное главы Госдепа США Энтони Блинкена.

Политолог Джавад аль-Хиндави в своей публикации в издании Rai Al Youm напомнил, что войска РФ и других стран ОДКБ были введены в Казахстан по просьбе президента Касым-Жомарта Токаева. Миротворческая операция продлилась 10 дней, после чего стартовал процесс вывода войск. В настоящий момент российские военнослужащие уже находятся дома, но полностью ОДКБ выведет свои силы 22 января.

По словам эксперта, Россия продемонстрировала, что по-прежнему четко выполняет обязательства по защите своих союзников и не преследует геополитических целей. Миссия в Казахстане подняла авторитет ОДКБ, а также показала, что организация способна решать задачи любой сложности в короткие сроки.

У России не было никаких оснований держать своих миротворцев в Казахстане после завершения операции и поэтому она просто вывела войска. В отличие от НАТО, который продолжает агрессивные действия вокруг российских границ, прикрываясь придуманными поводами.