Соединенные Штаты стремительно теряют позиции на мировом рынке вооружений, а Россия, КНР и Иран вырываются в лидеры, пишет издание Rai Al Youm. Авторы отмечают, что наибольших успехов за последние годы удалось добиться Москве.

Она запустила в серийное производство истребители Су-57, которые по скорости, маневренности и прочим характеристикам превзошли американские F-35. Также в ее распоряжении имеются зенитно-ракетные комплексы С-400 и С-500, позволившие создать непробиваемую противовоздушную оборону. Вкупе с гиперзвуковыми ракетами, которые сегодня имеются на вооружении не только РФ, но и Китая, это вооружение позволяет Москве кардинально изменить правила ведения современных войн.

Китай, как уже упоминалось, также обошел США в сфере гиперзвука. Не отстает от РФ и КНР и Иран, который совсем недавно продемонстрировал возможности своего вооружения. Его ракеты поразили американские БПЛА над Ормузским проливом, поставив точку в превосходстве Соединенных Штатов в воздухе.