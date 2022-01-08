Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В скором времени россияне получат денежные выплаты за работу в новогодние праздники. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Однако уточняется, что это касается не всех, кто трудился в новогодние праздники, а только работников из определённых сфер. Так, это касается медработников и работников прочих профессий, которые задействованы в борьбе с пандемией. Все люди из этих сфер, которые работали с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно, могут рассчитывать на повышенные выплаты.

Выплаты начнутся после 10 января. Рассчитываться начисления будут на основе того, в какой сфере трудится работник и какие обязанности он выполняет. К примеру, водители «скорой помощи» получают по 1215 рублей за смену.

В среднем медики получают по 2 тысячи рублей за один выход и на новогодних праздниках у них было по три выхода. Медики получают двойной коэффициент и, таким образом, они могут получить по 12 тысяч рублей.

Недавно россиянам рассказали о новой выплате, которую можно получить уже с 1 января 2022 года. Речь идёт о налоговом вычете за занятия спортом.

Вам может понравиться

Норвежская армия из-за пандемии столкнулась с дефицитом носков и трусов

Новобранцы норвежской армии вынуждены донашивать трусы и носки, которые остаются им «в наследство» от «дембелей», сообщило местное издание NRK. Если раньше уволившиеся в запас военнослужащие ехали домой в нижнем белье,

Истребитель F-35 ВВС Италии над Балтийским морем перехватил сверхсекретный российский самолет

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП «Порубщик», являющийся одной из самых секретных воздушных машин российских ВКС, перехвачен итальянским истребителем пятого поколения F-35. Подробности об этом историческом для НАТО событии рассказал портал Avia.Pro.

США и Япония договорились дружить против Китая

7 января Соединенные Штаты и Япония сделали совместное заявление, в котором осудили Китай за подрыв стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На переговорах, в которых принимали участие министры иностранных дел
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | город Мытищи: погода, 8 января – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 января – пасмурно, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 января – небольшой снег, до -8 °C | Королев: погода, 8 января – ясно, до -1 °C | Подольск: погода, 8 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Армавир: погода, 8 января – пасмурно, до 6 °C |