В скором времени россияне получат денежные выплаты за работу в новогодние праздники. Об этом сообщает издание PRIMPRESS.

Однако уточняется, что это касается не всех, кто трудился в новогодние праздники, а только работников из определённых сфер. Так, это касается медработников и работников прочих профессий, которые задействованы в борьбе с пандемией. Все люди из этих сфер, которые работали с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно, могут рассчитывать на повышенные выплаты.

Выплаты начнутся после 10 января. Рассчитываться начисления будут на основе того, в какой сфере трудится работник и какие обязанности он выполняет. К примеру, водители «скорой помощи» получают по 1215 рублей за смену.

В среднем медики получают по 2 тысячи рублей за один выход и на новогодних праздниках у них было по три выхода. Медики получают двойной коэффициент и, таким образом, они могут получить по 12 тысяч рублей.

Недавно россиянам рассказали о новой выплате, которую можно получить уже с 1 января 2022 года. Речь идёт о налоговом вычете за занятия спортом.