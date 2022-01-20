В 2022 году россияне могут получить новую разовую выплату. Это стало известно изданию PRIMPRESS.

Как заявил член Комитета Госдумы по развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков, пособие равняется пяти тысячам рублей. Их могут получить все семьи, в которых дети отправятся в путешествие по региону. Уточняется, что речь идёт о путешествиях на выходные, которые длятся два дня. То есть, во время путешествия детям и сопровождающим их взрослым придётся ночевать.

В первое время участвовать в программе будут только 18 регионов России. В дальнейшем к программе присоединятся и другие регионы. Кроме того, указывается, что получить выплату можно будет только на детей, которые учатся с 5 по 9 классы. Перечисляться выплата будет на счета родителей.

Недавно россиянам рассказали о новый разовой выплате к пенсии. Получить её можно по достижению определённого возраста.