По информации Avia.pro, действующие в Казахстане террористы неоднократно пытались атаковать загадочную американскую биолабораторию в Алма-Ате.

Стало известно, что радикалам удалось дать отпор, тем не менее, по сообщениям российских и местных СМИ, на территории комплекса находились наемники и американские ученые.

Журналист Александра Коца провел расследование и выяснил, что из-за многоуровневой защиты комплекса, террористы не смогли проникнуть на территорию биологической лаборатории, однако сообщается, что после попыток нападения были срочно эвакуированы все работавшие там сотрудники, а также были вывезены все биологические материалы и оборудование. Также Коц подчеркивает, что в лаборатории проходила разработка боевых вирусов.

Ранее сообщалось, что российским военным отказали в охране биологической лаборатории, несмотря на то, что Россия настаивала на этом.