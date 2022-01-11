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Администрация Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова готовится присоединиться к проекту «Реестр государственных программ». Специалисты предполагают, что на самом деле оцифровка документов не приведет к эффективной работе с ними из-за бюрократических недостатков всей системы управления города.

Комитет по экономике и политике одним из первых в Петербурге начнет работать с цифровыми документами, а в самом ведомстве для сопровождения пользователей появится горячая линия. «Цифра» должна повысить уровень работы органов государственной власти и стать эффективным инструментом в работе. Однако специалисты предполагают, что в ближайшее время существенно ничего не изменится, ведь это просто инструмент, которым должны управлять умелые руки.

В прошлом вопросы экономики города были подконтрольны только Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли, но в 2012 году Георгий Полтавченко разделил комитет на три ведомства. Из-за этого координация и планирование только ухудшились. Эксперты считают, что переход на «цифру» не сможет кардинально все поменять и улучшить в кратчайшие сроки.

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