Пассажир, прибывший из Нур-Султана в Москву, рассказал о ситуации в Казахстане. Его слова передаёт издание «Известия».

Как рассказал Павел, сейчас беспорядки в Алма-Ате постепенно утихают. Он указал, что в настоящее время всё идёт к тому, чтобы закончится в скором времени. Однако ночью отголоски ещё есть.

В Караганде, как отметил пассажир, ситуацию можно считать спокойной. Но в городе действует комендантский час и введены определённые запреты, а также выставлены блокпосты. Он также сообщил, что проблем с продуктами в магазинах нет.

В Караганду мужчина ездил к родственникам. Но, так как местный аэропорт из-за протестов не работает, ему пришлось уехать в Нур-Султан и купить там новый билет. Сдать или поменять приобретённый до этого билет не вышло.

Ранее мы сообщали, что на Западе в беспорядках в Казахстане обвинили Россию. Также было заявлено, что “Россия вторглась в Казахстан”.