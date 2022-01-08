Западные СМИ обвиняют Россию в событиях, происходящих в Казахстане, пишет РИА Новости. Агентство приводит выдержки из некоторых изданий, которые даже не пытаются маскировать очередную попытку сделать РФ виноватой хоть в чем-нибудь.

Так, заголовок в The New York Times сообщает читателю, что президент РФ Владимир Путин затеял экспансию в Казахстан, используя массовые беспорядки в качестве предлога.

«Владимир Путин посылает войска в Казахстан, чтобы подавить протесты, вспыхнувшие из-за повышения цен на газ», – немного скромнее высказалась британская Daily Mail.

Журналисты The Washington Post безо всякой скромности написали, что «Россия вторглась в Казахстан”.

Между тем, именно Россия и страны ОДКБ сумели остановить казахское безумие. В результате уличных боев погибли сотни людей и жертв могло быть намного больше. Однако решительные действия властей и своевременное появление миротворцев помогло прекратить кровопролитие. Запад же моментально нашел виновных. Вполне вероятно, у него самого рыльце в пушку, поэтому заявления о «вторжении РФ» – это попытка отвести от себя подозрения.