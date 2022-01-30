Президент Израиля Ицхак Герцог отправился в ОАЭ. Это, как заявила его канцелярия, является первым официальным визитом в данную страну в истории.

Как сообщается, ещё в сентябре 2020 года Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали трёхсторонний документ. Подписание состоялось в Вашингтоне, целью заключённого соглашения называется установление отношений между государствами. Отмечается, что до этого Израиль имел дипломатические отношения лишь с двумя арабскими странами – речь идёт о Египте и Иордании.

Вылетел в ОАЭ Герцог 30 января, его визит продлится два дня. Как было заявлено, его пригласил в страну правитель ОАЭ и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В рамках визита Герцог побывает в Дубаи и Абу-Даби, а также проведёт ряд встреч с представителями местной власти.

Недавно мы сообщали, что в Израиле испугались налёта истребителей РФ и Сирии на Голанские высоты. Как отмечается, истребители совершали плановый полёт.