читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что ФРГ обязана прислушаться к украинцам и оказать Киеву военную помощь в самообороне от «российской агрессии». Она заявила, что вся Европа высказывает солидарность Украине.

По словам Каллас, весь Евросоюз уверен, что Россия опасно нагнетает ситуацию, поэтому от Германии требуется помощь Киеву. Тем более, что Украина сама обращается за ней, так как вряд ли сможет лишь своими силами отразить «нападение РФ».

Напомним, что Германия категорически отказывается предоставлять вооружение Украине, заявляя, что конфликт в стране должен быть урегулирован мирным путем. Кроме того, Берлин блокирует поставки оружия в Киев из Эстонии, которая намеревалась отправить артиллерийские оружия немецкого производства. Американское издание The Wall Street Journal предположило, что Европа не определилась с единой позицией относительно Украины.

Вам может понравиться

Политолог Дудкин: Украинские президенты распродали три воздушных армии и разворовали деньги

Украинские чиновники с момента распада СССР начали распродавать военную технику и вооружение, успешно разворовывая вырученные средства. Это «уникальное достижение» должно быть внесено в Книгу рекордов Гиннеса, с грустной иронией заметил

35 штатов США выступили в поддержку Epic Games в судебной тяжбе с Apple

Разработчик программного обеспечения Epic Games проиграл затянувшуюся судебную тяжбу компании Apple. Суд решил, что комиссия за использование ее платежной системы в 15-30 процентов не нарушает действующее законодательство. Впрочем, последние события

Эксперт Леонков раскрыл возможности сверсекретной ракеты “Скиф”

На вооружении РФ до сих пор стоят уникальные сверхсекретные ракеты «Скиф». Военный эксперт Алексей Леонков немного приоткрыл завесу тайны и рассказал о возможностях этого боезаряда, не имеющего аналогов в мире.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 31 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 января – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 31 января – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 31 января – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 31 января – пасмурно, до 2 °C |