Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что ФРГ обязана прислушаться к украинцам и оказать Киеву военную помощь в самообороне от «российской агрессии». Она заявила, что вся Европа высказывает солидарность Украине.

По словам Каллас, весь Евросоюз уверен, что Россия опасно нагнетает ситуацию, поэтому от Германии требуется помощь Киеву. Тем более, что Украина сама обращается за ней, так как вряд ли сможет лишь своими силами отразить «нападение РФ».

Напомним, что Германия категорически отказывается предоставлять вооружение Украине, заявляя, что конфликт в стране должен быть урегулирован мирным путем. Кроме того, Берлин блокирует поставки оружия в Киев из Эстонии, которая намеревалась отправить артиллерийские оружия немецкого производства. Американское издание The Wall Street Journal предположило, что Европа не определилась с единой позицией относительно Украины.