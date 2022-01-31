Дания собирается подключиться к процессу накачки Украины оружием, так как «поведение России» несет в себе серьезную угрозу для всей Европы. Об этом заявила глава правительства скандинавского государства Метте Фредериксен.

Она сообщила, что «риск вооруженного вторжения» на территорию Украины все еще сохраняется, а ситуация вокруг этой страны остается напряженной. Ожидается «дальнейшая эскалация конфликта», поэтому Дания приняла решение отправить в Киев партию вооружений.

Метте Фредериксен не забыла упомянуть и о санкциях против России, которые будут введены в случае ее «нападения на Украину». Ограничения, заявила премьер Дании, поражают воображение «беспрецедентными масштабами».

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящий момент угрозы «нападения» нет, поэтому мобилизация резерва осуществляться не будет.