В конце прошлого года экспортный отрезок газопровода «Ямал — Европа» прекратил свою работу.

Российский газ перестали подавать через пункт приема Мально в 6 часов утра 21 декабря, а Польша перестала быть транзитной страной.

На Западе же предпочитают не говорить о том, что Россия прекратила поставки газа через газопровод «Ямал — Европа», лишь некоторые издания раскрывали эту тему.

Польские СМИ заявили, что теперь стране будет хорошо, однако еще совсем недавно они утверждали, что Россия не сможет остановить подачу газа через «Ямал».

Польское издание Myśl Polska отмечает, что в России рады, что смогли устранить вредного транзитера, способного в любой момент времени начать шантаж перекрытием вентиля.

Хоть и для Польши миллиардная российская инвестиция не так значима, как, например, вложения Голландии, но теперь Польше придется закупать российский газ из Германии уже совсем по другой цене.