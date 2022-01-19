Представлен трейлер нового сериала «Викинги: Вальхалла», снятого стриминговой платформой Netlix.

Выход нового сериала запланирован на 25 февраля. Все серии проекта выйдут одновременно на платформе Netflix.

Сериал поведает о событиях, связанных с проектом «Викинги», выходившем на телеканале History с 2013 по 2020 год. Однако создатели сериала заявили, что действия нового сериала не будут связано со старым напрямую.

Трейлер знакомит зрителей сразу с несколькими героями. История сериала строится вокруг короля Кнуда Великого, мореплавателя Лейфа Эрикссона, Эдмунда Железнобокого и Херальда Сигурдссона. Трейлер сериала также демонстрирует сцены обороны Лондона от данов в начале одиннадцатого века.

Режиссером проекта выступили Стив Сэйнт Легер, Нильс Арден Плев, Ханна Куин. В актерский состав сериала вошли Сэм Корлетт, Фрида Густавссон, Лео Сутер, Брэдли Фригард, Дэвид Оакс и другие.