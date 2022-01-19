По информации РИА Новости, Киев хочет, чтоб ФРГ передала ему военные корабли и современные системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Он также заявил, что Украина сильно нуждается в оборонительном вооружении. Вопрос поставки оружия остается на повестке дня в отношениях в Германии.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее утверждал, что Берлин не поставляет Украине вооружение для противовоздушной обороны, такая политическая линия остается неизменной. Шольц обозначил, что Германия выступает за мирное разрешение ситуации вокруг Украины путем переговоров.

В связи с этим, на Украине обвинили ФРГ в политическом безволии. Посол Украины считает, что правительство Германии должно взять пример с Великобритании, которая решившей поставлять Киеву противотанковые вооружения.