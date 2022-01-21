Североатлантический альянс во главе с США разворачивает на территории Восточной Европы новую военную инфраструктуру для переброски войск, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Главная цель НАТО – передислоцировать поближе к России свою военную технику и до максимума раскалить обстановку в регионе, пишет портал Ura.Ru.

Сейчас известно о подготовке в восточноевропейских государствах складов для боеприпасов и оружия, военных полигонов, ангаров для боевой техники. Несмотря на все заявления о том, что НАТО никак не угрожает России, Альянс продолжает свою конфронтационную политику и усиливает ее, планируя перебросить новые подразделения войск на границу РФ.

Кроме того, не содействуют снижению напряженности и постоянные военно-морские маневры в Черном море. Корабли США и НАТО регулярно сменяют друг друга в акватории, а также организуют провокации против РФ на фоне все тех же заявлений о своей исключительно «оборонительной политики».