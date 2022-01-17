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Бывший украинский лидер Петр Порошенко обратился к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и посоветовал сказать наркотикам решительное «Нет».

«Перестаньте принимать наркотики. Потому что ваши действия абсолютно неадекватны», – заявил экс-президент Украины.

Ценный совет он дал Зеленскому в ходе пресс-конференции в здании Печерского суда.

Напомним, что Порошенко обвиняют в государственной измене. Государственное бюро расследований заявляет, что будучи президентом страны, он постоянно критиковал поставки угля из Южной Африки, а тем временем закупал топливо в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Порошенко, по версии следствия, эту хитрую схему проворачивал не сам. Он находился в сговоре с политиком Виктором Медведчуком, который был обвинен в госизмене ранее и сейчас находится под домашним арестом.

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