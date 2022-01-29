Самолеты-разведчики США кружат над Венесуэлой и Кубой, ожидая начала строительства российских военных баз. Однако Москва может разместить свое вооружение в этих государствах, не прибегая к возведению таких объектов, уверен военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Он пояснил, что Россия может обойтись и без ядерного вооружения, так как сейчас, в отличие от эпохи Карибского кризиса, в ее распоряжении имеется «интеллигентное вооружение».

Так, у берегов Кубы вполне могут появиться дизель-электрические подводные лодки ВМФ РФ с ракетами «Калибр» на борту. Эти боезаряды имеют дальность поражения целей в 2500 километров, поэтому они без проблем долетят до крупных американских баз во Флориде.

Кроме того, Россия всегда может задействовать стратегические ракетоносцы, которые будут базироваться на Кубе на условиях ротации. Их можно вооружить ракетами X-101 без ядерных боеголовок, но зато с дальностью в пять с половиной тысяч километров. Несли говорит о сухопутных комплексах, то для размещения на Кубе хорошо подойдут ОТРК «Искандер».

В своем интервью изданию «ПолитРоссия», Баранец подчеркнул, что такой ход станет для Соединенных Штатов неприятной неожиданностью и позволит создать угрозу без лишних расходов на длительное строительство военных баз.