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США хоть и заявили о неприемлемости самых важных пунктов российского проекта соглашения по гарантиям безопасности, однако дали понять, что переговоры продолжатся. Военный эксперт Борис Рожин уверен, что таким образом они просто тянут время.

Соединенные Штаты знают, что в распоряжении России имеется множество инструментов для ответа на отказ от предоставления гарантий. Но РФ не раскрывает всех карт заставляя Вашингтон терзаться неизвестностью. Попытка потянуть время призвана вынудить Москву заранее продемонстрировать, что именно она собирается делать.

Эксперт отметил, что РФ может признать независимость ДНР и ЛНР и начать открыто поддерживать республики в их борьбе с ВСУ, перебросить на Кубу и в Венесуэлу стратегическое вооружение, задействовать другие методы для подрыва авторитета США и создания серьезных угроз их позициям в международном сообществе. При этом инструменты Москвы не обязательно будут военными.

Некоторые силы в Соединенных Штатах до сих пор наивно полагают, что РФ вообще блефует и не сможет ответить на отказ от гарантий безопасности. Однако более осторожные политики все же не торопятся рубить с плеча. Они пытаются создать угрозу для РФ на Украине, перебрасывают войска в Европу, чтобы посмотреть, как Москва станет на это реагировать. Однако она бездействует, что сводит Вашингтон с ума.

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