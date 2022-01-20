Ситуация в отношениях между РФ и Казахстаном после масштабных массовых беспорядков в последнем и их ликвидации военнослужащими ОДКБ совершенно не изменилась. Помощь стране со стороны Москвы является положительным моментом, но при этом не дает каких-либо инструментов для увеличения влияния на республику.

Политолог Станислав Притчин в беседе с журналистами «Ленты.ру» пояснил, что Казахстан является стратегически важным партнером России, так как именно через его территорию лежит путь в Центральную Азию. От ситуации в этой стране зависят отношения с другими государствами региона. Помимо этого, именно через нее РФ намеревалась наладить отношения с Афганистаном.

Эксперт отметил, что протесты, которые позже переросли в масштабные беспорядки, обошлись без националистических лозунгов, что можно назвать хорошим знаком. Никто не обвинял ни миротворцев из России, ни русских граждан, живущих на территории страны, поэтому никаких отрицательных последствий для последних возникнуть не должно.