Неадекватная политика Бориса Джонсона и других представителей власти Великобритании может привести к прекращению существования Великобритании, считает киевский политолог Михаил Погребинский.

Он отметил некоторые странности в поведении британских властей. Так, министр обороны Бен Уоллес сперва делает откровенно наглые провокационные заявления, называет Россию врагом чуть ли не всего человечества, а после этого как ни в чем не бывало приглашает российского коллегу Сергея Шойгу посетить Лондон.

«Чего ты в гости приглашаешь, чего к тебе ехать, ты вообще кто такой со своим военным могуществом?», – задает риторический вопрос Погребинский.

Политолог, слова которого приводит РИА Новости, также отметил, что РФ и так слишком долго терпит действия выходки Великобритании, за что она должна быть благодарна Москве. Это не Шойгу должен зачем-то ехать в Лондон, а британские власти обязаны «прискакать на цыпочках» в Россию и пообещать прекратить свои бесконечные провокации. В противном случае терпение может лопнуть, что приведет к исчезновению Великобритании с карты мира.