На провокации в Донбассе, которые планируются ВСУ, а также на эскалацию в отношениях РФ и НАТО обязательно будет дан жесткий ответ, уверен политолог Сергей Марков. Он привел возможные варианты действий России в зависимости от сложившейся ситуации.

Так, Соединенным Штатам и НАТО необходимо отвечать существенным усилением ядерной угрозы. Это может быть как неоднократно упоминаемое в СМИ размещение ракет на Кубе и в Венесуэле, так и появление в непосредственной близости от границ США российских подводных лодок и стратегических бомбардировщиков.

Ответ Киеву может включать в себя даже ввод войск на украинскую территорию. Однако речь совсем не о захвате всей страны или походе на столицу Украины, а о предотвращении провокаций на Донбассе в будущем. Такой сценарий подразумевает либо небольшую военную операцию, за которой последует признание независимости ЛНР и ДНР, либо более масштабный разгром ВСУ с расширением территории республик до Луганской и Донецкой областей соответственно. Одновременно с этим Москва может также снять водную блокаду Крымского полуострова.

Вариант с освобождением всех русскоязычных регионов Украины, включая столицу, может рассматриваться в случае крупномасштабных провокаций Киева на Донбассе либо введения «превентивных санкций», коих регулярно требует украинский режим.