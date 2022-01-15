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Президент Беларуси Александр Лукашенко и ряд других политиков в конце 2021 года неоднократно упоминали о возможном размещении российского стратегического оружия в соседнем государстве. Однако для Москвы это совершенно невыгодно, считает белорусский политолог Евгений Константинов.

В интервью для сайта «Украина.ру» он пояснил, что Россия не будет рисковать размещать в Беларуси ядерное оружие, так как вполне может стать ее заложницей после этого.

Кроме того, политолог прокомментировал встречу РФ и Соединенных Штатов и пояснил, что серьезного военного ответа от Москвы сейчас ожидать не стоит. Она может провести крупномасштабные маневры своих войск, но на этом дело и закончится.

Дальнейшие действия будут напрямую зависеть от того, насколько серьезным является желание НАТО принять Украину в свои ряды. Москва понаблюдает за этим процессом и начнет действовать лишь в случае военной угрозы для себя.

Также Константинов отметил, что Россию вполне устроит вариант, при котором США перестанут лезть в ее политику на Украине и в Казахстане. Но в любом случае обе стороны будут делать громкие возмущенные заявления друг против друга, как это было во времена СССР.

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