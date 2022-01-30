Вашингтон передал Москве ответ на ультиматум по гарантиям безопасности, но попросил не разглашать его детали. Поэтому точно сказать, что именно предложил Вашингтон, невозможно. Не исключено, что он намерен пойти на некий обмен, считает политических эксперт Армен Гаспарян.

Он отметил, что Москва четко обрисовала свои требования к Соединенным Штатам и НАТО, но даже она вряд ли рассчитывала на быстрый результат. После переговоров стороны могут еще долго торговаться, обсуждая каждый из пунктов и пытаясь выжать их них максимум.

В общении между РФ и США огромное значения сейчас имеет внешняя политика Вашингтона, так как далеко не все представители Конгресса и сенаторы готовы к появлению на Кубе или даже в более отдаленной Венесуэле новых российских военных баз. Также на кону находится Украина, которая не входит в сферу интересов США и поддерживается Америкой больше из принципа.