Украинские чиновники с момента распада СССР начали распродавать военную технику и вооружение, успешно разворовывая вырученные средства. Это «уникальное достижение» должно быть внесено в Книгу рекордов Гиннеса, с грустной иронией заметил политический эксперт Юрий Дудкин.

Он рассказал, что сам служил в Генштабе ВСУ и лично видел документы на проданное украинское оружие, доставшееся стране от СССР. Чиновники выручили 40 миллиардов долларов, которые для 90-х годов были огромной суммой. Куда делись эти деньги, неизвестно до сих пор.

Самым страшным преступлением украинских президентов эксперт назвал уничтожение мощной авиации, из которой можно было составить три воздушных армии. Те же стратегические бомбардировщики Ту-160, на которые Россия делает ставку до сих пор, на Украине были распроданы либо просто порезаны на металлолом.

Сейчас президент Украины Зеленский заявляет, какая мощная армия имеется в его распоряжении. Но его высказывания выглядят просто смешно. На деле Киев и с самопровозглашенными республиками Донбасса боится связываться, не говоря уже о России, подвел итог политолог.