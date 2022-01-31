В Канаде недавно началась крупнейшая за долгое время акция протеста, в которой участвуют дальнобойщики.

Как рассказал политолог Малек Дудаков, дальнобойщики выстроились в «конвой свободы» и направились в сторону столицы. Этот конвой растянулся аж на 70 километров. Когда участники достигли Оттавы, был устроен митинг, в котором приняли участие десятки тысяч человек.

Канадские СМИ уже называли митингующих «расистами», а лидер одной из правящих партий заявил, что участники протестов являются «исламофобами». Премьер-министр Канады Джастин Трюдо даже не стал выходить к протестующих и скрылся.

По словам политолога, сейчас у правительства Трюдо нелегкие времена. Из-за скандалов, связанными с коррупцией, пострадал имидж Трюдо и репутация всей страны. Протестами, как указал Дудаков, канадцы пытаются добиться политических перемен.

Впрочем, и в этой ситуации обвинили Россию. Канадский телеканал СВС заявил, что протесты организовала Россия в ответ за то, что Канада помогает Украине.

Ранее мы сообщали, что Канада отправила свой спецназ на Украину. Речь идёт примерно о двух сотнях солдат.