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Пресс-конференция президента США Джо Байдена по «незначительному вторжению» России на Украину обернулась для него полным провалом. Американский лидер неоднократно повторял, что в ответ на агрессию «Путину будет больно», однако ничего конкретного по этому поводу так и не сообщил. Это означает лишь одно – Байден не знает, что делать, если РФ все же «нападет» на Киев.

Политолог Дмитрий Дробницкий отметил, что вся история с «нападением» – один большой прокол Запада. США и НАТО раздули эту историю только с одной целью – запугать Европу и Украину, а затем встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и изобразить себя «победителями зла». Однако план оказался слишком сырым, а Москва не повелась на западные трюки.

В результате Байден сейчас вынужден на ходу придумывать заявления то про «адские санкции», то про «Путину будет больно». Все это эффектно звучит, но совершенно не дает понять, что же именно собираются предпринять Соединенные Штаты. Между тем время идет, Россия не нападает и совсем скоро Западу придется отвечать за свои прогнозы. Но как раз этого он очень сильно не любит.

Американист также отметил, что Байден на пресс-конференции точно так же вел себя и в ответ на внутренние вопросы. Он не смог прояснить ситуацию с инфляцией и другими проблемами, с которыми столкнулись США. В дополнение ко всему в сенате через пару часов после выступления Байдена провалилась электоральная реформа, что дает главе государства новую информацию к размышлению. Сейчас ему придется задуматься над выбором – продолжать свою политику до тех пор, пока через пару лет сторонники Трампа не начнут сплошное насилие на улицах, либо временно отложить демократию в сторону и заняться жестким закручиванием гаек.

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