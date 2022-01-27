Американское издание Politico выдало очередной сценарий «нападения» России на Украину. По мнению журналистов, все начнется с Донбасса, после чего локальный конфликт распространится на всю территорию страны. При этом в приоритетах у Москвы находятся именно восточные области соседнего государства.

Эксперты также рассказали, что одновременно с российскими войсками на Украину войдет Росгвардия, которая сразу же займется поддержанием порядка на «оккупированных территориях», налаживанием быта и подавлением возможных протестных настроений.

В случае удачного «вторжения», в Киеве появится пророссийская власть, а действующий президент Зеленский вернется в комики и будет смешить украинцев из далеких заграничных стран. Западные регионы станут буферной зоной между РФ и НАТО, так как Москве они точно не нужны из-за обилия радикальных националистов.

Авторы подчеркивают, что это вполне реальный сценарий, однако Москве необходимо помнить, что она понесет не меньшие потери, чем украинская армия.