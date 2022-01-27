читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американское издание Politico выдало очередной сценарий «нападения» России на Украину. По мнению журналистов, все начнется с Донбасса, после чего локальный конфликт распространится на всю территорию страны. При этом в приоритетах у Москвы находятся именно восточные области соседнего государства.

Эксперты также рассказали, что одновременно с российскими войсками на Украину войдет Росгвардия, которая сразу же займется поддержанием порядка на «оккупированных территориях», налаживанием быта и подавлением возможных протестных настроений.

В случае удачного «вторжения», в Киеве появится пророссийская власть, а действующий президент Зеленский вернется в комики и будет смешить украинцев из далеких заграничных стран. Западные регионы станут буферной зоной между РФ и НАТО, так как Москве они точно не нужны из-за обилия радикальных националистов.

Авторы подчеркивают, что это вполне реальный сценарий, однако Москве необходимо помнить, что она понесет не меньшие потери, чем украинская армия.

Вам может понравиться

Олег Гайдукевич: Братские государства за несколько минут усмирят агрессивно настроенный Запад

Совместные учения России и Беларуси «Союзная решимость-2022» пройдут без провокаций и агрессии в отношении соседних государств. В то же время на любые агрессивные действия Запада братские страны дадут молниеносный жесткий

Российские военные предложили использовать гидроакустическое оружие для борьбы с боевыми пловцами

В России для борьбы с боевыми пловцами предложили применять акустические волны. Об этом рассказывает РИА Новости. Как сообщается, враг может использовать диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы осуществлять минирование кораблей и
  • Анна
  • 25.01.2022
  • читать 1 минуту

«Хуаньцю шибао»: Антироссийский план США на энергетическом рынке Европы – это утопия

США пользуются ситуацией с газом в Европе, чтобы снизить ее зависимость от российского голубого топлива. Однако стремление заменить его СПГ – это настоящая утопия, уверен китайский политолог Дун Ифань. В
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 января – небольшой снег, до -4 °C | город Мытищи: погода, 27 января – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 января – небольшая облачность, до -12 °C | Королев: погода, 27 января – небольшой снег, до -1 °C | Подольск: погода, 27 января – переменная облачность, до -9 °C | Армавир: погода, 27 января – небольшой снег, до -1 °C |