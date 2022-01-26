Российская угроза» в некотором смысле является полезной для Североатлантического альянса. Благодаря ей НАТО развивается и получает неоценимый опыт, рассказало издание Politico.

Автор публикации Пол Тейлор заявил, что страх перед войной заставил оказывать поддержку НАТО даже те государства, которые раньше вели себя крайне пассивно. Кроме того, Финляндия и Швеция, которые не рассматривали возможность вступление в Альянс, вдруг заговорили о подаче заявки.

Все это, по мнению Тейлора, опровергает заявления президента Франции Эммануэля Макрона, что «у НАТО наступила смерть мозга» из-за действий против РФ. На самом деле, шаги Москвы против Североатлантического альянса сыграли ему только на руку и укрепили сотрудничество между странами, входящими в него.