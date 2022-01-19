читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уже на протяжении почти двух месяцев жители Петербурга жалуются чиновникам Смольного на образовавшийся в городе снежный коллапс. Однако никакой реакции до сих пор не последовало, что вынудило горожан самостоятельно выйти на чистку улиц от снега и наледи.

Например, жители Коломны за свои деньги купили четверть тонны песка и раздавали его всем, кто хочет помочь сделать тротуары более безопасными для пешеходов.

Жители Центрального района, проживающие на улице Марата 50, также не дождались визита коммунальщиков. Поэтому им пришлось самостоятельно с помощью лопат, ломов и соли очищать двор от наледи и снега.

Аналогичным образом поступили и жители ЖК «Новая Охта». Устав от бездействия коммунальных служб, они сами почистили двор от сугробов.

Примечательно, что на борьбу с последствиями снегопадов люди выходят даже с серьезными травмами. Буквально на днях на углу улиц Моховой и Пестеля за посыпанием тротуара песком был замечен мужчина на костылях.

Нечто подобное можно было наблюдать в начале прошлого месяца, когда Ленинский проспект расчищали инвалиды-колясочники.

«Я думаю, сегодня наш губернатор и разные высокие чиновники, в разных местах, на торжественных мероприятиях, возможно, в эту самую минуту, говорят очень правильные, добрые слова. О том, какие мы молодцы, как они заботятся о нас, как создают хорошие условия для жизни. И мы решили показать, как это на самом деле происходит, вот, я даже такую лопату прихватила. Она называется «лопата Беглова», и она символ той маразматической системы уборки, которая существует в городе», рассказала тогда одна из участниц.

В том же месяце сделать работу за коммунальщиков Смольного решила и 86-летняя пенсионерка. После падения на необработанном от гололеда тротуаре на Гатчинской улице она самостоятельно почистила вход в свой подъезд, чем обезопасила не только себя, но и других жителей дома от возможных травм.

Петербуржцы убрали улицы города вместо коммунальных служб СмольногоВсе это указывает на нежелание губернатора Александра Беглова реагировать на проблемы горожан. Вполне закономерно, что такое поведение градоначальника привело к созданию петиции с требованием его отставки.

Вам может понравиться

Все российские военные вернулись домой из Казахстана

Британское издание Daily Mail сообщает о том, что все российские военные, военная техника и авиация из состава сил ОДКБ вернулись из Казахстана. Читатели британского издания Daily Mail сразу высмеяли заявление главы Госдепа

Петербургские ведомства отреагировали на клип Шнурова о проблеме мусора и снега в городе

Рок-музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выпустил клип на песню «Пока так» о проблеме уборки снега и мусора в Санкт-Петербурге. Своим злободневным роликом артист смог достучаться до Смольного. Так,

Караулов заявил, что знает грабителей вдовы Градского

Друг Александра Градского, журналист Андрей Караулов считает, что вдова музыканта Марина Коташенко не могла подстроить ограбление. Вечером 16 января в Подмосковье ограбили вдову Градского на сто миллионов рублей. Караулов заявил, что музыкант
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до 0 °C | город Мытищи: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 января – переменная облачность, до -9 °C | Королев: погода, 19 января – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 19 января – облачно с прояснениями, до -10 °C | Армавир: погода, 19 января – пасмурно, до -3 °C |