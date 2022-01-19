Уже на протяжении почти двух месяцев жители Петербурга жалуются чиновникам Смольного на образовавшийся в городе снежный коллапс. Однако никакой реакции до сих пор не последовало, что вынудило горожан самостоятельно выйти на чистку улиц от снега и наледи.

Например, жители Коломны за свои деньги купили четверть тонны песка и раздавали его всем, кто хочет помочь сделать тротуары более безопасными для пешеходов.

Жители Центрального района, проживающие на улице Марата 50, также не дождались визита коммунальщиков. Поэтому им пришлось самостоятельно с помощью лопат, ломов и соли очищать двор от наледи и снега.

Аналогичным образом поступили и жители ЖК «Новая Охта». Устав от бездействия коммунальных служб, они сами почистили двор от сугробов.

Примечательно, что на борьбу с последствиями снегопадов люди выходят даже с серьезными травмами. Буквально на днях на углу улиц Моховой и Пестеля за посыпанием тротуара песком был замечен мужчина на костылях.

Нечто подобное можно было наблюдать в начале прошлого месяца, когда Ленинский проспект расчищали инвалиды-колясочники.

«Я думаю, сегодня наш губернатор и разные высокие чиновники, в разных местах, на торжественных мероприятиях, возможно, в эту самую минуту, говорят очень правильные, добрые слова. О том, какие мы молодцы, как они заботятся о нас, как создают хорошие условия для жизни. И мы решили показать, как это на самом деле происходит, вот, я даже такую лопату прихватила. Она называется «лопата Беглова», и она символ той маразматической системы уборки, которая существует в городе», – рассказала тогда одна из участниц.

В том же месяце сделать работу за коммунальщиков Смольного решила и 86-летняя пенсионерка. После падения на необработанном от гололеда тротуаре на Гатчинской улице она самостоятельно почистила вход в свой подъезд, чем обезопасила не только себя, но и других жителей дома от возможных травм.

Все это указывает на нежелание губернатора Александра Беглова реагировать на проблемы горожан. Вполне закономерно, что такое поведение градоначальника привело к созданию петиции с требованием его отставки.