Своим мнением о качестве уборки снега в Петербурге поделился актер театра и кино Николай Смирнов. Он считает, что до нынешнего года коммунальщики Северной столицы лучше справлялись с последствиями непогоды.

По словам актера, коммунальные службы в его районе работают вполсилы: одну сторону улицы чистят, а вторая остается заваленной снегом.

«Ужасно. Я живу на Джамбула в центре города. Конечно, улицы с одной стороны, где слепые ходят, у нас чистят: от «Тройки» до «Дикси». С противоположной стороны практически не чистят: дворники там вообще ничего не делают. И вот эта наледь, что, конечно, опасно – несколько раз люди падали. Нет, ну убирают, но не в той мере, в которой раньше убирали. Можно сравнить: раньше было лучше, сейчас плохо», – отметил Смирнов.

Актер затронул также проблему с вывозом мусора. По его мнению, горы бытовых отходов на площадках скопились потому, что коммунальщики «ушли на каникулы». Возможно, дворники решили, что раз у всех до 9 числа выходные, они тоже могут позволить себе отдохнуть, считает он.

Осенью Александр Беглов уверенно заявлял о готовности Петербурга к зимнему сезону. Однако первый же снегопад показал несоответствие его слов реальному положению дел – в городе возник транспортный коллапс, в разы увеличилось количество ДТП, в травмпунктах образовались очереди из людей, пострадавших от падения на не очищенных тротуарах.

Не подготовился должным образом Смольный и к «мусорной реформе», которая стартовала 1 января. В результате в первые же дни нового года на площадках скопились целые горы мусора.