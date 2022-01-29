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Жители Санкт-Петербурга решили напомнить губернатору Северной столицы Александру Беглову его многочисленные обещания. Петербуржцы поздравили градоначальника с его «профессиональным праздником» — со Всемирным днем необязательств, который отмечается во всем мире ежегодно 29 января.

Обычно в этот день люди позволяют себе отказаться от дел и отвлечься. Петербуржцы посчитали, что с этим праздником необходимо поздравить губернатора, и напомнили Александру Беглову, что он совершенно не обязан находиться на рабочем месте и нести ответственность за себя и своих подчиненных.

В соцсетях и Telegram-каналах пользователи также написали, что губернатор волен не говорить правду, не выстраивать коммуникацию с людьми и не отвечать на их критику. Напомним, что в Петербурге с конца ноября продолжается снежный коллапс, а Комблаг просто не справился с наступившей зимой. Снег и лед на улицах и тротуарах усугубили проблемы с вывозом бытовых отходов, которые начались со старта мусорной реформы в январе.

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