Депутат МО Смольнинское Александр Захаров прокомментировал сложившуюся в Петербурге ситуацию с уборкой снега и наледи. По мнению мундепа, Смольный не выполняет свои обязанности должным образом.

Муниципальный депутат согласился со словами из песни «Пока так» Сергея Шнурова, где были отражены проблемы с уборкой снега с улиц и дворов и вывозом мусора.

«Сергей Шнуров уже все спел, какой вы еще хотите комментарий. То, что в городе творится, это безобразие, безусловно», – отметил мундеп.

Александр Захаров винит профильные комитеты, которые не осуществляют уборку должным образом – «не докручивают». И это надо менять.

«Нужно что-то поменять, в 21 веке уже можно как-то решить задачу с уборкой снега. Я не специалист, конечно, но в космос людей запускают, а у нас снег убрать не могут, это как-то странно. Я думаю, что что-то там не докручивают, видимо».

Депутат рассказал, как девушка на Суворовском проспекте получила травму головы в результате падения сосульки с крыши его собственного дома. Она не собирается оставлять это дело без внимания и даже ездила зафиксировать травму у медиков.

Ранее губернатор Александр Беглов отмечал, что медлительность работ по уборке объясняется тем, что коммунальные службы не используют вредные реагенты, хотя данный факт не объясняет того, почему должны страдать люди.