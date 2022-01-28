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Таджикистан и Киргизия договорились все последующие инциденты решать мирным путем, поэтому можно надеяться, что история со стрельбой больше не повторится. О начале конфликта минувшей ночью и его быстром урегулировании рассказали в агентстве Sputnik Таджикистан.

Журналист Рубен Гарсия поведал, что сперва был атакован градом камней едущий по дороге автомобиль. Реакция последовала незамедлительно – жители сел, находящихся по обе стороны границы быстро подтянулись к месту происшествия и открыли огонь.

Понять, кто именно сорвал перемирие между двумя странами, довольно сложно. Киргизия заявляет, что стрельбу открыл Таджикистан, который при этом задействовал артиллерийские орудия и гранатометы. Противная сторона обвиняет киргизов, которые стреляли из минометов, а также использовали БПЛА.

В результате конфликта 11 человек с киргизской стороны получили ранения. У Таджикистана – 13 раненых и двое убитых. В настоящий момент стороны ведут переговоры. Они заявляют, что готовы уладить конфликт мирным путем без продолжения эскалации.

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