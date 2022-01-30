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Пресс-секретарь Минобороны Соединенных Штатов Джон Кирби уверен, что Китай не собирается вмешиваться в ситуацию на Украине. Он отметил, что в настоящий момент никаких признаков этого не наблюдается.

В программе Full Court Press на американском ТВ Кирби отметил, что Пентагон внимательно наблюдает за всеми действиями Китая. Оснований говорить о возможном вмешательстве страны в конфликт и поддержки России в гипотетической войне сейчас нет.

Также в ответ на вопрос журналистов телеканала Кирби заявил, что Россию ожидает практически полная изоляция, если она все же решится на обострение ситуации вокруг Украины.

Напомним, что в США Киеву уже присвоили высший уровень предвоенной угрозы. Посольство страны на Украине призывает своих граждан как можно скорее выехать домой, воспользовавшись гражданскими пассажирскими самолетами. Тем, кто не в состоянии приобрести билеты, предлагается возможность получить кредит.

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