Пентагон планирует атаковать Россию, чтобы нивелировать все ее военные преимущества. Для этой цели он собирается пустить в дело свою концепцию «Быстрого глобального удара».

Эксперты отмечают, что эта самая концепция несколько устарела, поэтому атака США вряд ли достигнет цели. Разработанная силами специальных операций США стратегия имеет одну серьезную уязвимость – в ней совершенно не учитывалось столь стремительное развитие Россией новых оборонных технологий. Поэтому в распоряжении РФ сейчас имеются необходимые средства для ответа практически на любой удар со стороны потенциального противника.

Так, если Соединенные Штаты попытаются организовать кибернападение, то тут же получат контрудар в ответ благодаря имеющим все необходимые для этой цели технологии кибернетическим военным структурам. Также Пентагону не удастся прорвать эшелонированную противовоздушную и противоракетную оборону РФ.

Внезапный для США прогресс РФ в военно-промышленном комплексе фактически разрушил планы Вашингтона по глобальному удару, так как на любом из направлений Москва способна провести ответную атаку.