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Как сообщает Reuters, в 2022 году в США выпустят сразу несколько типов нового умного оружия.

Из них пистолет, представленный компанией LodeStar Works, активировать который можно будет лишь с помощью ввода специального ПИН-кода через приложение его держателя. Также колорадская фирма Biofire представит современное оружие, способное сканировать отпечатки пальцев.

По информации SmartGunz правоохранительные органы уже начали проверки и тестовый контроль новых моделей.

Корпорация «Калашников» еще в августе продемонстрировала уникальное ружьё, которое имеет различные режимы стрельбы, а также возможность подключения мобильных устройств через системы bluetooth.

Журналисты предвещают огромную популярность оружия со смарт-функциями в текущем году, так как по мнению специалистов использование таких моделей позволит снизить количество несчастных случаев.

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