Бывший офицер армии ДНР с позывным Индус, который прошел все горячие точки Донбасса, рассказал о реальном положении дел в украинской армии. Он пояснил, что помимо опытных бойцов, составляющих самые опасные подразделения, в ней служат необстрелянные новички, которые вряд ли представляют какую-то угрозу.

По словам Максима Дроздова, есть в составе ВСУ и целые подразделения, моральный дух которых очень сложно назвать высоким. Эти части воевать серьезно точно не собираются. Они занимаются в основном мародерством для контрабандой, причем часто делают это под управлением своих командиров.

Многие офицеры ВСУ замешаны и в торговле наркотиками, которая процветает на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Между тем, многое зависит как раз от командиров.

По словам Индуса, высокий боевой дух демонстрируют разве что представители ультраправых. Поэтому именно они используются для развязывания вооруженных столкновений. Их перебрасывают с одного участка на другой, где организуются провокации. Главной задачей этих фанатиков является втягивание ВСУ в боевые действия.

Ультраправые составляют полк «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Это подразделение очень грамотно подбирает новобранцев, оно хорошо снабжается и финансируется. Но даже оно не может похвастать серьезными военными достижениями, так как в основном отступало в случае реальных боевых действий.