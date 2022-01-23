Французский атомный авианосец «Шарль де Голль» в начале февраля отправится в очередное длительное боевое развертывание, которое в основном будет осуществляться в зоне Средиземного моря. Кроме того, на начало апреля намечены «учения» кораблей ВМС Франции с Румынией в Черном море, что не исключает напряженности с Россией. Об этом сообщает французский военный портал Opex360. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Авианосец «Шарль де Голль» отправится в плавание из Тулона в начале февраля со своей бортовой авиагруппой, состоящей примерно из двадцати истребителей Rafale M F3R, двух самолетов разведки и ДРЛО E-2C Hawkeye и нескольких вертолетов Dauphin 35F и Panther 36F. Во время миссии к авиагруппе должен также присоединиться один из четырех бельгийских вертолетов NH-90 NFH.

Состав эскорта авианосца пока что окончательно не определен. Первоначально в него войдут многоцелевой фрегат с усиленными средствами ПВО класса FREMM DA «Эльзас», недавно принятый на вооружение, а также фрегаты «Форбен» и «Нормандия», танкер-заправщик «Марна» (с вертолетом Alouette III) и ударная атомная подводная лодка. Присутствие последней будет носить непостоянный характер, как и дополнительное сопровождение авианосной группы морским патрульным самолетом Atlantic 2, базирующимся на Кипре или Крите, и греческой подводной лодки, тип которой не уточняется.

В ходе миссии к авианосцу «Шарль де Голль» на разных этапах также присоединятся американский эсминец УРО Ross класса Arleigh Burke, испанский фрегат Juan de Borbon класса F-100 и греческий фрегат. Кроме того, в штате авианосного соединения будут состоять немецкие, итальянские и канадские офицеры.

Программа миссии, получившей название Clemenceau 2022, будет довольно обширной. Ее можно свести к пяти пунктам: борьба с терроризмом, усиление автономной способности Франции оценивать ситуацию, подтверждение свободы судоходства, как морского, так и воздушного, поддержка европейских оборонных усилий, сотрудничество с союзниками и партнерами из Франции.

Об этом проинформировал прессу в ходе брифинга в Министерстве вооруженных сил Франции адмирал Жиль Буадевези, командующий морской зоной Средиземного моря. Согласно его заявлению, французская авианосная ударная группа (АУГ) сперва будет задействована в операции против исламистов в Леванте. Затем она примет участие в европейской миссии «Ирини», которая заключается в обеспечении соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в отношении Ливии, а далее отправится в Адриатическое море, где запланированы совместные мероприятия со странами региона, в частности с Хорватией. После чего также в целях отработки совместных действий АУГ отправится в Грецию, а затем на Кипр.

«Шарль де Голль» планирует совместные маневры с итальянским авианосцем «Кавур» (теперь способным принимать самолеты F-35B) и американским авианосцем. Но одной из важнейшей частей текущего развертывания, которая, несомненно, является наиболее деликатной ввиду напряженности в отношениях с Россией, станет «сотрудничество в Черном море», где в начале апреля намечены учения с румынскими военными.