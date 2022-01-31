Мусорная реформа, которая стартовала в начале января нового года, превратила рынок ТКО Петербурга в «делянку» для заработка, на котором обогащаются операторы по перевозке мусора, используя теневые схемы.

Страдать при этом должны обычные горожане, которые платят за вывоз мусора, по факту, не получая качественную услугу.

Новые правила изменили ситуацию на рынке. Новый регоператор по идее должен производить вывоз мусора комфортным, централизованным, а город делать чистым. Но по факту ситуация только усугубилась. Устанавливаемый Комитетом тариф вырос, при этом горожане не имеют возможности выбирать перевозчиков.

Петербург в основном обслуживают компании, которых регоператор выбирает в рамках госзакупок. Сегодня они используют систему для «теневого заработка».

Источник, знакомый с ситуацией рассказал «Вечернему курьеру», что отходы сначала сортируют, а потом продают за большие деньги.

«Мусор на своих предприятиях они сортируют, выбирая все самое ценное (стеклянные и пластиковые бутылки, металл и прочее). Потом, почти 50% уже рассортированного мусора, продается «на сторону». С перепродажи половины куба мусора можно получить от 750 до 1500 рублей. Остатки уже вывозятся на полигоны. В итоге раньше с 1-го куба ТКО был приход условно 1200 рублей и расходы 800 рублей. А сейчас некоторые операторы получают 1750. При этом расходы падают вдвое. Так как на утилизацию вывозится половина мусора после сортировки, то фактически траты уже не условные 400 рублей, а 200», – рассказал он.

Таким образом получается прибыль в четыре раза выше, чем ранее.

Поскольку цена за вывоз мусора выросла, то «дельцы» получили возможность зарабатывать и здесь. Дополнительный миллиард из «воздуха» могут распределять бенефициары работы НЭО из окружения губернатора Александра Беглова, пишет «ВК».

При этом страдают обычные петербуржцы, которые теперь платят больше, а получают меньше. Заваленные отходами мусорные баки не вывозятся вовремя, способствуя распространению крыс.