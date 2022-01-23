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НАТО в настоящий момент не планирует расширяться на восток, но никто не может дать гарантий, что это не потребуется в будущем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что сегодня вопрос о включении новых стран в Альянс не поднимается вообще.

По словам Шольца, требование России по нерасширению НАТО является неуместным. Североатлантический альянс объединяет интересы всех входящих в него государств, связанные с безопасностью и принимает решение о вступлении новых участников согласно поданным ними заявкам. Гарантировать, что та же Украина или любые другие государства не приведут свои вооруженные силы в соответствие со стандартами блока и не подадут заявку, не представляется возможным.

Напомним, что нерасширение НАТО на восток – это одно из требований России в проекте договора о предоставлении гарантий безопасности. Москва также заявила, что с территории Европы должны быть выведено ядерное оружие, угрожающее безопасности РФ и всего континента.

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