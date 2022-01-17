В больнице города Перуджа от ковида умер один из лидеров итальянских антипрививочников Луиджи Марилли. Ему было 63 года.

По информации итальянских СМИ, о смерти видного местного противника прививок сообщило общественное движение “Освободим Италию”. Со слов соратников Марилли, он попал в больницу в связи с осложнениями, которые вызывает коронавирус, но отказался от лечения.

После того, как новость о смерти лидера движения антиваксеров облетела итальянские СМИ, общественному движению пришлось останавливать информационную волну – там выпустили пресс-релиз, в котором напомнили, что люди заражаются коронавирусом одинаково, независимо от того, привитые они или нет. Кроме этого, итальянские антипрививочники призвали СМИ прекратить спекулировать на смерти их лидера.

Между тем ситуация с коронавирусом в Италии остаётся крайне напряжённой. С начала декабря там действуют строгие антиковидные ограничения. Посещать общественные места, например, могут только переболевшие ковидом или вакцинированные граждане. А с августа во всей Европе действуют так называемые “зелёные пропуска”, которые подтверждают, что у человека есть антитела к коронавирусу.