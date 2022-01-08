В ходе начавшихся в Казахстане митингов в соцсетях начали форсировать тему о формировании новой вооруженной организации под названием «Фронт освобождения Казахстана».

Создатели этой группировки называют себя борцами за правду и справедливость в стране, заявляя, что они выступают против диктаторов, оказавшихся у власти. Они заявляют, что людям нужно объединяться и нападать на врагов, которыми, судя по их заявлениям, являются местные правоохранители и силовики.

При этом Российскую Федерацию в данной организации называют оккупантом, пытающимся задавить свободу на территории Белоруссии, Украины и других постсоветских стран. По этой причине они выступают против прибытия миротворцев из ОДКБ. Ряд политологов считают, что эта группировка была создана при поддержке стран Запада, однако никаких доказательств этому пока нет.