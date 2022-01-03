С 1 января 2022 года Франция возглавила силы повышенной готовности НАТО. По мнению обозревателя французского издания Observateur Continental Пьера Дюваля, основной целью этого военного формирования будет вмешательство в потенциальный конфликт с Россией. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Как сообщает официальный сайт Североатлантического альянса, в течение 2022 года Франция будет возглавлять силы повышенной готовности НАТО. Это формирование, официально известное как Совместная оперативная группа очень высокой готовности (VJTF), было создано в 2014 году, как утверждает НАТО, «в ответ на кризисы на Ближнем Востоке и агрессию, совершенную Россией против Украины».

Сейчас задачей VJTF стало вмешательство в Украине с целью противостояния России, которая требует остановить дальнейшее расширение НАТО. Так что если французские солдаты будут отправлены на Украину, это будет сделано в интересах США. Более чем когда-либо Париж действует по приказу Вашингтона, втягивая Францию в конфликт, который ее не касается.

По крайней мере, Парижу следовало бы действовать согласованно с Москвой и задействовать дипломатию, не вовлекая своих солдат в нечто очень похожее на «котел». Франция играет с огнем, следуя за НАТО, потому что Париж знает, что Москва рассматривает прибытие солдат НАТО в Украину как прямую угрозу.

В 2022 году VJTF будет включать в себя многонациональные силы из нескольких тысяч военнослужащих. Основным ядром этой армии станет франко-германская бригада численностью 3500 человек, базирующаяся в Лилле (на севере Франции). Другие государства-члены НАТО, такие как Испания, Португалия и Польша, также будут предоставлять войска для VJTF.

Подразделения в составе VJTF приводятся в состояние постоянной высокой готовности и способны приступить к развертыванию в течение нескольких дней. Командование и основные силы этого формирования ежегодно сменяются в порядке очередности между союзниками по НАТО. Франция сейчас сменяет Турцию, которая возглавляла силы в 2021 году, а Германия примет свою очередь в 2023 году. Командование объединенных сил союзников в Брюнссуме, Нидерланды, осуществляет общее руководство Силами быстрого реагирования НАТО.

«НАТО приводит кризисные силы в состояние повышенной готовности к более оперативному вмешательству», – сообщила немецкая газета Die Welt, указывая на Россию как на причину этого развертывания. По словам высокопоставленного чиновника НАТО, «столкнувшись с развертыванием российских войск возле границы с Украиной, НАТО отреагировало первой конкретной военной мерой и увеличило степень готовности своих Сил быстрого реагирования в составе 40 000 человек в случае кризиса».

По информации Die Welt , соответствующее решение на прошлой неделе принял Североатлантический совет, в котором представлены все страны-члены НАТО. Ранее главнокомандующий войсками НАТО четырехзвездный генерал Тод Д. Уолтерс предлагал правительствам стран альянса сократить периоды мобилизации. Официально НАТО вместе с VJTF заявляет, что защищает Польшу, страны Балтии, Румынию от российской агрессии, воображаемой как в голливудском сценарии.

«Таким образом, Франция приняла на себя готовность атаковать Россию, выступая в роли доверенного лица США, при том, что Россия ранее не раз выступала значимым союзником Франции. Российская дипломатия по-прежнему делает все, чтобы избежать «лобового конфликта». Французские солдаты, которые вместе с СССР воевали против нападения нацистского рейха, должны перевернуться в своих могилах. Получается, что Франция стала оккупированной страной и не в состоянии действовать как суверенная держава. Россия по-прежнему обращается к Франции, но покорная Вашингтону элита подчиняется интересам США и их вооруженного политического крыла, которым является НАТО», – заключает Пьер Дюваль.